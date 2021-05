Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat astazi sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii furnizate de pompieri, este vorba despre salvarea unui animal aflat in pericol.E vorba de o pisica cazuta de la etajul doi pe o copertina, pe strada Unirii din ConstantaSursa…

- Avand in vedere ca arderea miriștilor, vegetației uscate și a resturilor vegetale poate produce daune materiale semnificative și chiar pierderi de vieți omenești, Inspectoratul pentru Situații de Urgența ( ISU) „Horea" al județului Mureș impreuna cu Instituția Prefectului – Județului Mureș, Agentia…

- Cele doua simulari organizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Mureș s-au desfașurat pe parcursul zilei de ieri. Primul dintre ele a vizat o scurgere de substanța toxica la sediul din Tg. Mureș al unei firme din industria chimica, iar al doilea o intervenție virtuala la o explozie produsa…

- Pompierii mureseni s-au antrenat intr-o interventie de cautare a 12 persoane surprinse intr-o cladire industriala in urma unui cutremur, in conditiile prabusirii caselor de scari si a altor elemente de constructii. Acțiunea s-a desfasurat joi, 18 martie, in cadrul unui exercitiu inopinat decis de comanda…

- In perioada 3-12 martie, in masivul Fagaraș, la Cabana Capra, se desfasoara Stagiul National de Formare al Unitatilor Canine pentru Interventie la Avalansa, ediția a VII-a. Stagiul este organizat de catre Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania impreuna cu Consiliul Județean Arges, prin…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba desfasoara joi seara un exercitiu inopinat privind testarea capacitatii de interventie la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Alba Iulia, a informat seful ISU, colonel Ovidiu Costea, potrivit AGERPRES. Potrivit acestuia, astfel de exercitii…

- Un autocamion incarcat cu piatra a luat foc, miercuri, pe Autostrada Transilvania, in apropiere de orasul Ungheni, traficul fiind blocat pe sensul de mers Iernut - Ungheni, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Horea" al judetului Mures, informeaza Agerpres. "La fata locului…

- Autoritatile din Caras-Severin au activat planul rosu de interventie, dupa ce un autocar cu 16 persoane s-a rasturnat. Potrivit primelor informatii, cinci persoane ranite usor au fost transportate la Oravita. La fata locului au ajuns cinci ambulante si doua masini de stingere, potrivit ISU Caras-Severin.Inspectoratul…