Mureş: Consiliul Judeţean cumpără teren pentru extinderea Aeroportului 'Transilvania' Potrivit CJ Mures, anul trecut a fost luata decizia ca extinderea Aeroportului 'Transilvania' sa fie realizata la nord si la sud de pista de aterizare/decolare, acest lucru presupunand si achizitia de noi suprafete de teren. 'Astfel, a fost identificat un teren in zona Aeroportului si a Parcului Industrial Mures, in suprafata de 15.725 mp, detinut de comuna Sanpaul, valoarea de inventar a suprafetei de teren fiind stabilita de catre un expert evaluator la suma de 837.000 de lei. Consilierii au aprobat ca suma sa fie prevazuta in bugetul judetului si achitata comunei Sanpaul, dupa aprobarea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

