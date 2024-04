Stiri pe aceeasi tema

- Zilele trecute, consilierii județeni au aprobat crearea și dezvoltarea parcului de specializare inteligenta, prin realizarea infrastructurii aferente parcului de specializare inteligenta și asigurarea utilitaților publice și finanțarea acestuia prin proiectul ”Dezvoltare Parc de Specializare Inteligenta…

- Consiliul Județean Gorj a depus spre finanțare in cadrul Programului Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, Prioritatea 7 – Dezvoltare teritoriala sustenabila, Obiectiv specific 5.1 – Promovarea dezvoltarii integrate și incluzive in domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului…

- Pe finele lunii martie aleșii locali au aprobat initierea, depunerea si implementarea de catre Directia de Asistenta Sociala a proiectului „Casa „MINAUR” – Respect Seniorilor Campioni”, finantat prin Programul Incluziune și Demnitate Sociala (PIDS) 2021 – 2027, Prioritate: P6 – Servicii de suport pentru…

- Consiliul Județean Cluj a aprobat in cadrul ședinței ordinare ce a avut loc joi, 28 martie a.c., proiectul cu finanțare europeana “Iluminarea trecerilor pentru pietoni pe drumurile județene din județul Cluj – etapa I”. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Prin aceasta investiție urmarim…

- Deliberativul județean a votat miercuri in unanimitate pentru inființarea a doua noi posturi de medic specialist la secția Oncologie a Spitalului Clinic de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava și majorarea, astfel, a numarului total de angajați de la 1.862 la 1.864.Acestea vor ...

- Consilierii județeni de Iași au votat, astazi, proiectul de hotarare privind aprobarea viitoarei organigrame a Filarmonicii. Astfel, lucrarile de consolidate vor fi demarate in februarie 2024, dupa ce va fi semnata finanțarea proiectului printr-un program European, a precizat președintele CJ Iași, Costel…

- Consilierii județeni au aprobat, in ședința de saptamana trecuta, cu cați lei per kilometru deconteaza naveta elevilor care merg la școala in alta localitate decat cea de domiciliu și nu beneficiaza de existența serviciului de transport public, transport de tip curse școlare.Președintele ...

