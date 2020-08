Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, incepand de joi, in mai multe spatii publice in aer liber din municipiul Sfantu Gheorghe, conform unei hotarari a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, potrivit Agerpres."Incepand cu ziua de joi, 6 august, ora 8, pe teritoriul municipiului…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis, miercuri seara, obligativitatea purtarii mastii de protectie pe intreg teritoriul judetului la adunarile publice organizate in spatii publice deschise, de catre toate persoanele cu varsta de peste 5 ani. "CJSU a decis in…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov a decis sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise cum ar fi piete, targuri, oboare, expozitii, zonele in care se desfasoara…

- Prefectura Hunedoara anunța ca purtarea mastii de protectie a devenit obligatorie, de sambata dupa-amiaza, in spatii publice deschise de pe intreg teritoriul judetului, in conditiile in care autoritatile au constatat o tendinta crescatoare a ratei de infectare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata…

- Inca un județ impune obligativitatea purtarii maștii de protecție in aer liber. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca aceasta masura sa intre in vigoare de...

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Sibiu a decis ca, incepand cu data de 3 august, sa instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie si in spatiile deschise aglomerate, ca masura de prevenire si limitare a raspandirii SARS-CoV-2, informeaza Prefectura Sibiu. Masura se va aplica,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, decizia fiind valabila incepand cu data de 1 august. "In urma sedintei Comitetul Judetean…

- Membrii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi au decis, joi dupa-amiaza, ca in perioada 1 - 14 august sa se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele prezente in spatiile publice deschise, de pe intreg teritoriul judetului. Potrivit prefectului Marian…