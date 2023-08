Stiri pe aceeasi tema

- Fundatia Buckner din Tarnaveni alaturi de artistul Ioan Astalus si alti profesori voluntari initiaza in jur de 20 de adolescenti in mestesuguri aproape disparute. Pe parcursul unei saptamani acestia au ocazia de a deprinde tainele sculpturii traditionale, picturii, prelucrarii metalului si a lutului,…

- ITC Edustem, o școala ce se axeaza pe educația non-formala, organizeaza in perioada 17 – 21 iulie, intre orele 9:00 – 13:00, Robo Summer School. Activitatea este dedicata activitaților STEM pentru copii cu varsta intre 7 – 11 ani și va avea loc pe strada Ion Creanga, nr. 3, et. 1. „Prin intermediul…

- Situat in extremitatea continentala nord-vestica a Estoniei, micul oras Paldiski (nici 5.000 de locuitori) a fost, pana la colapsul URSS, o zona militara secreta, inchisa muritorilor de rand. Asemenea altor baze militare sovietice, Paldiski era o asezare secreta, inconjurata de garduri de sarma ghimpata…

- Conform datelor publicate recent de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), numarul firmelor care si-au suspendat activitatea in primele patru luni din 2023 a fost de 5.488, in crestere cu 14,36% comparativ cu perioada similara din 2022. Cele mai multe companii care si-au suspendat activitatea…

- Activitatea a fost reluata azi in toate unitațile de invațamant din județul Harghita, spune purtatorul de cuvant al Inspectoratului Școlar, Cristinel Glodeanu. In Harghita, aproximativ 35 % dintre dascali au fost in greva, deși centralizarile arata ca numarul de greviști a fluctuat zilnic și nu se va…

- Toate spitalele publice din țara, inclusiv cele din județul Mureș, au intrat de astazi in greva japoneza pana la data publicarii in Monitorul Oficial a Ordonanței de Urgența a Guvernului care prevede acordarea de drepturi suplimentare sindicaliștilor din Sanatate. Activitatea medicala nu este afectata.…

- Atacantul suedez Zlatan Ibrahimovic si-a anuntat incheierea carierei de jucator duminica seara, la finalul meciului echipei sale, AC Milan, cu Verona, din ultima etapa a Serie A, scrie AFP. "Este timpul sa-mi iau ramas bun de la fotbal, nu doar de la AC Milan. Sunt prea multe emotii acum, "hai AC Milan",…

