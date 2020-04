Stiri pe aceeasi tema

- In pragul sarbatorilor de Paste, politistii din cadrul Sectiei Rurala nr. 1 Slobozia au oferit ajutoare mai multor familii cu o situatie materiala precara de pe raza localitatilor Misleanu, Perieti, Stejaru si Bucu.

- In apropierea Sarbatorilor Pascale, polițiștii Secției de Poliție Rurala nr. 3 Raciu au ales sa aduca o raza de speranța și un strop de bucurie unor copii instituționalizați și unor familii nevoiașe din județ. ”Astazi, in prag de sarbatoare, aceștia au inițiat o activitate umanitara și au ținut sa fie…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Dolj au donat, inainte de Paști, alimente și imbracaminte unor familii nevoiașe. Este vorba de trei familii din Craiova, Segarcea și Șimnicu de Sus. ”Faptele bune se fac oricand este nevoie, iar sarbatorile crestine au darul special de a apropia oamenii…

- 85 de batrani și 30 de copii saraci din familii numeroase din Campulung Moldovenesc nu au ce sa puna pe masa de Paște și așteapta un ajutor de la noi. „Sa-i primim cu noi la masa de Paște!" este propunerea Nicoletei Bogoș, președinta Asociației "Licuricii fericiți" din ...

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, zilele acestea a demarat in Protopopiatul Ortodox Roman Alba Iulia o acțiune susținuta de identificare a persoanelor izolate, bolnave, varstnice sau fara sprijin din parohiile protopopiatului, precum și de atragere a…

- Politistii din Zlatna au organizat o acțiune pentru creșterea climatului de siguranța publica din oraș și localitațile rurale arondate. Au fost aplicate 22 de sanctiuni contravenționale și au fost identificați 5 autori de infracțiuni. La data de 07 martie 2020, politistii din Zlatna și Almașu Mare,…

- Un barbat in varsta de 44 de ani, conferentiar universitar doctor la Universitatea de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie (UMFST), a fost gasit spanzurat in locuinta sa din Livezeni, politistii efectuand cercetari pentru ucidere din culpa, a informat Inspectorul de Politie Judetean (IPJ) Mures.…

- O localitate intreaga traieste in teroarea unor hoti. Casele a mai mult de 20 de familii ar fi fost sparte de aceeasi indivizi, cel putin asta sustin oamenii pagubiti. Hotii, povestesc oamenii disperati, intrau in casele lor, furau, daca aveau ce, dar daca nu acestia distrugeau tot ce gaseau in calea…