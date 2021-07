Mureș: A doua zi consecutivă fără cazuri noi de COVID-19! Fața de ziua precedenta, in județul Mureș nu au fost inregistrate cazuri noi de infecție cu noul coronavirus, a informat joi, 1 iulie, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 8 persoane confirmate pozitiv in spitalele din județul nostru", se arata in comunicat. In … Post-ul Mureș: A doua zi consecutiva fara... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fața de ziua precedenta, la nivelul județului Mureș nu au fost inregistrate cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, a anunțat miercuri, 30 iunie, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 10 persoane confirmate…

- Fața de ziua precedenta in județul Mureș a fost inregistrat un singur caz nou de infectare cu noul coronavirus, a anunțat vineri, 25 iunie, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data sunt internate 14 persoane confirmate pozitiv in…

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș au fost inregistrate patru cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a anunțat marți, 8 iunie, Cancelaria Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș,…

- In perioada 17-18 mai, sub autoritatea Institutiei Prefectului – Județul Mureș, politistii mureșeni, impreuna cu jandarmi si polițiști locali au desfasurat actiuni de verificare cu privire la respectarea masurilor impuse in contextul starii de alerta. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul de presa…

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș au fost inregistrate 80 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a anunțat joi, 6 mai, prin intermediul unui comunicat de presa, Cancelaria Instituției Prefectului – Județul Mureș.…

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș au fost inregistrate 20 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a anunțat miercuri, 5 mai, prin intermediul unui comunicat de presa, Cancelaria Instituției Prefectului – Județul…

- Fața de ziua precedenta, joi, 29 aprilie, au fost inregistrate 48 de cazuri noi de persoane infectate cu noul coronavirus, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a anunțat Cancelaria Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor DSP Mureș, la aceasta data…

- Fața de ziua precedenta, in județul Mureș au fost inregistrate 77 de cazuri noi de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv, a informat miercuri, 21 aprilie, Biroul de presa al Instituției Prefectului – Județul Mureș. "Potrivit informațiilor…