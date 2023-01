Stiri pe aceeasi tema

- Semnarea unui nou contract cu Centrala termoelectrica de la Cuciurgan privind furnizarea de energie electrica mai ieftina pe malul drept al Nistrului va avea un impact pozitiv asupra bunastarii populației. Despre acest lucru a declarat expertul independent, fostul viceprim-ministru, ex-ministru al Economiei…

- Ajutorul promis de țarile europene la cea de-a treia reuniune a Platformei de sprijin pentru Moldova ar putea sa nu ajunga integral, deoarece țarile europene s-ar putea pomeni intr-o situație dificila in aceasta iarna și atunci nu le va pasa de ajutor pentru republica noastra. Aceasta opinie a fost…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis arestarea preventiva a lui Niculae Badalau, consilier de conturi in cadrul Curtii de Conturi a Romaniei si vicepresedinte al Autoritatii de Audit din cadrul aceleiasi institutii, fost ministru al Energiei. Mandatul de arestare emis azi nu este definitiva. El este acuzat…

- Deputatul PAS Dumitru Alaiba da asigurari ca, dupa investirea in funcția de ministru al Economiei, lucrurile in acest sistem se vor mișca cu mai multa energie. „Am acceptat cu onoare propunerea doamnei Natalia Gavrilița PM de a prelua funcția de Ministru al Economiei. In cazul in care demersul va fi…

- Opt romani din zece au intenția de a face cumparaturi de Black Friday și tot atația consumatori din țara noastra se așteapta ca ofertele de discount sa fie de cel puțin 30% din prețul inițial, potrivit unui studiu realizat de Revolut și Dynata, in octombrie 2022, printre consumatorii din Europa, inclusiv…

- Soluții tehnice pentru asigurarea R.Moldova cu energie electrica de pe piețele externe exista, insa costurile vor fi foarte mari, atenționeaza fostul ministru al Economiei, Octavian Calmic. Fostul ministru a precizat ca nici consumatorul casnic nu va fi capabil sa acopere cheltuielile pentru energia…

- Obținerea educației este o parte importanta a vieții și, in același timp, necesita mult efort și timp. Se depun toate eforturile pentru a se asigura ca procesul nu se oprește undeva pe parcurs, ci ca se incheie in mod logic și, in același timp, incepe sa aduca rezultate. Viața unui student nu este ușoara,…

- Liderul partidului Moderaților suedezi, Ulf Kristersson, a fost ales, luni, prim-ministru cu ajutorul voturilor partidului Democrații Suediei, partidul cu origini neonaziste care a obținut o reușita fara precedent la ultimele alegeri parlamentare.