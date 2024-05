Munții din România care apar în topul european al celor mai bune trasee de drumeție Un articol CNN a inclus o regiune montana din Romania in topul celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Aceste aventuri pe parcursul mai multor zile, pe unele dintre cele mai fascinante trasee de lunga distanța din Europa, ofera oportunitatea de a te reconecta cu natura, de a te bucura de […] The post Munții din Romania care apar in topul european al celor mai bune trasee de drumeție appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre ale Uniunii Europene au importat anul trecut din tarile situate in afara blocului comunitar 163.700 tone de miere naturala, in valoare de 359,3 milioane de euro. The post IMPORT EUROPEAN Eurostat: Romania, pe locul 3 in topul celor mai mari exportatori de miere din UE first appeared on…

- Romania are potențialul de a deveni producatorul numarul unu de gaze din Europa in 2027, datorita ambițiosului proiect Neptun Deep. Aceasta declarație recenta a ministrului Energiei, Sebastian Burduja, in cadrul celei de-a 8-a ediții a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, deschide o…

- Un material realizat de CNN recomanda o zona montana din Romania intr-un top al celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa.CNN a publicat vineri o lista cu cele mai frumoase trasee europene de drumeție din Europa, o alternativa la vacanțele statice, petrecute intr-o singura locație.…

- Munții Apuseni, in top cele mai frumoase trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Clasament realizat de CNN Zona Munților Apuseni din Romania reprezinta unul dintre cele mai frumoase trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Clasificarea a fost facuta de CNN, in top fiind incluse și zone…

- La prima vedere, ai spune, probabil ca Romania se afla in primele țari din Europa ca numar de zile libere de la stat, mai ales ca an de an, decidenții politici ne mai adauga in calendarul cu sarbatori legale mai multe zile libere . Ei bine, acest...

- Angajatorii europeni ofera 240 locuri de munca romanilor, prin intermediul EURES Romania. Contractele sunt pe perioada determinata sau nedeterminata, informeaza, vineri, Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti (AMOFM). Job-uri pentru romani in Europa! Cele mai multe joburi disponibile…

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- „Noi tronam cu autoritate in topul celor mai prosti colectori fiscali din Europa. Intr-un singur an, o tarisoara baltica mica ne-a depasit un pic, dar doar un pic. Cu toate masurile. (…) Am avut campanii de reducere, de lupta cu evaziunea. Ce s-a intamplat cu evaziunea la noi? Nu cumva avem o problema…