- UPDATE: 20.30 News.ro anunța ca peste 120.000 de persoane participa la mitingul PSD "impotriva abuzurilor" organizat in Piata Victoriei din Capitala.Pe scena amplasata in piata urmeaza sa tina discursuri liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul general, Gabriela Firea,…

- Update: Mii de oameni se indreapta in continuare spre Piața Victoriei. Mai sunt doua ore pana la marele miting. Zeci de mii de oameni se afla deja in fața Guvernului. Oamenii sunt imbracați in alb. Update: Manifestanții aflați in Piața Victoriei au incins și o hora. Update: Sunt deja sute de mii de…

- Sedinta de la Palatul Victoria, la care au participat Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si premierul Viorica Dancila s-a incheiat, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului parasind sediul Guvernului. Presedintele PSD Liviu Dragnea si presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu…

- Guvernul PSD este amenințat cu o noua plângere penala. Senatorul PNL Florin Cîtu anunta ca, în cazul în care Pilonul II de pensii va fi nationalizat, va depune plângere penala împotriva presedintelui PSD, Liviu Dragnea, premierului Viorica Dancila, ministrului…

- PSD a decis astazi o data limita pentru incasarea pensiei. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca s-a stabilit ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. „S-a decis, sa nu mai existe niciun fel de confuzie, ca pensiile sa fie platite pana in data de 15 ale lunii. La data de intai…

- Irina Tanase, Viorica Dancila, Gabriela Firea si Carmen Dan cer reprezentantilor site-ului Times New Roman jumatate de milion de euro in total daune morale, intrucat, in articolul publicat, prin cuvintele folosite, le-a fost afectata imaginea. Irina Tanase, partenera de viata a liderului…

- S-au simtit discriminate și cer jumatate de milion de euro despagubiri. Premierul Dancila, partenera de viata a liderului PSD Liviu Dragnea, premierul Viorica Dancila, primarul Capitalei Gabriela Firea si ministrii Carmen Dan si Lia Olguta Vasilescu au dat

- Prim-ministrul Viorica Dancila a afirmat luni, la o intalnire cu managerii spitalelor, ca Guvernul va raspunde cu solutii corecte problemelor privind salarizarea personalului medical. Potrivit unui comunicat al Guvernului, remis AGERPRES, premierul Viorica Dancila, ministrul Sanatatii, Sorin Pintea,…