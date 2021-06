Stiri pe aceeasi tema

- Membrii parlamentului din Muntenegru au votat joi demiterea ministrului justitiei care si-a exprimat indoielile cu privire la masacrul de la Srebrenica si a adoptat o rezolutie ce interzice negarea publica a acestui genocid, transmite AFP. Masacrul a aproximativ 8.000 de barbati si baieti…

- Judecatorii internationali pronunta marti verdictul final in cazul fostului lider militar al sarbilor din Bosnia Ratko Mladic, condamnat deja in prima instanta la inchisoare pe viata pentru genocid, crime impotriva umanitatii si crime de razboi comise in timpul razboiului dintre 1992 si 1995 din fosta…

- CHIȘINAU, 19 mai - Sputnik. Sezonul estival este foarte aproape, iar unii moldoveni au inceput deja sa-și planifice vacanța de vara din acest an. Daca anul trecut multe destinații nu erau accesibile pentru turiștii moldoveni din cauza restricțiilor legate de pandemie, atunci in acest an ofertele…

- Senatorul Alfred-Laurențiu-Antonio Mihai, membru supleant al Delegației Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (AP SEECP), a participat astazi, 15 aprilie, la reuniunea Comisiei generale pentru justiție, afaceri interne și cooperare in domeniul…

- ​​Stefan Voinea, consilierul onorific al lui Vlad Voiculescu, care a publicat datele despre vaccinare stârnind unul dintre scandalurile din jurul Ministerului Sanatații, îl ataca deschis pe premier. „Cîțu, mizerabil pâna la capat”, a scris Ștefan Voinea pe…

- Camera Deputatilor a respins motiunea simpla a PSD impotriva ministrului Adrian Oros. Moțiunea a picat miercuri in Parlament, cu 115 de voturi „pentru”, 166 voturi „contra” și zero abtineri. Este a treia motiune simpla a social-democratilor respinsa in aceasta sesiune parlamentara. Surpriza! Printre…

- Uniunea Europeana a criticat luni afirmatiile ministrului muntenegrean de justitie care si-a exprimat indoieli cu privire la genocidul de la Srebrenica (Bosnia), considerat una din cele mai grave atrocitati comise in Europa dupa cel de-al doilea razboi mondial, transmite AFP. Masacrul a 8.000 de barbati…