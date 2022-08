Muntenegru: Mai multe instituţii, ţinta atacurilor cibernetice comise de Rusia, potrivit serviciilor de informaţii muntenegrene Agentia de securitate nationala din Muntenegru a anuntat vineri ca mai multe institutii din tara au fost tinta unui atac cibernetic realizat de agentii ruse, transmite Hina, care citeaza media locale. Serviciile de informatii muntenegrene au avertizat ca atacuri similare ar putea viza obiective precum reteaua de energie electrica si rezervele de apa din Muntenegru. Anterior, guvernul de la Podgorica a declarat ca incepand de joi seara Muntenegrul a fost tinta unor atacuri cibernetice organizate, care au vizat infrastructura IT a institutiilor publice. Autoritatile muntenegrene au informat aliatii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

