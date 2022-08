Infrastructura digitala guvernamentala din Muntenegru a fost lovita de un atac cibernetic „fara precedent”, au anunțat autoritațile de la Podgorica, care au precizat ca au fost luate masuri in timp util pentru a-i atenua impactul, relateaza Reuters . Agenția pentru Securitate Naționala a precizat ca Muntenegru este „intr-un razboi hibrid in acest moment”, potrivit Associated Press. „Grupari coordonate din Rusia se afla in spatele atacului cibernetic”, a spus agenția intr-un comunicat. „Acest tip de atac a fost efectuat pentru prima data in Muntenegru și a fost pregatit pentru o perioada lunga…