Municiupiul Bacău va avea un sistem de management al traficului Primaria municipiului Bacau va implementa un sistem de management al traficului. Proiectul, finanțat din fonduri europene valoreaza peste 87 milioane lei. Potrivit primarului, Lucian Daniel Stanciu-Viziteu, in cadrul proiectului, 58 de intersectii si 30 de treceri de pietoni vor avea semafoare noi, camere de supraveghere si sisteme moderne de fluidizare a traficului. „Preocuparea noastra este stabilirea unei bune coordonari intre acest proiect in valoare de 87 de milioane de lei si celelalte proiecte aflate in derulare, cum este modernizarea iluminatului public, sau care urmeaza sa fie implementate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

