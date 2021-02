Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta Dunarii (AMDTDD) estimeaza o scadere cu 40% a numarului de turisti in acest an, daca voucherele de vacanta pentru angajatii institutiilor statului nu vor mai fi date. Presedintele AMDTDD, Catalin Tibuleac, a declarat miercuri, la Adunarea…

- Asociația Naționala a Agențiilor de Turism (ANAT) protesteaza fața de decizia Guvernului de a elimina voucherele de vacanța pe 2021, la o luna dupa ce reprezentanții Executivului au aprobat prin ordonanța...

- Industria turismului din judetul Tulcea a inregistrat, in 2020, pierderi de 17,55 milioane de euro, in contextul in care numarul celor care au vizitat judetul a fost cu 29% mai mic decat cel din anul precedent, din cauza crizei sanitare, sustine Asociatia de Management al Destinatiei Turistice Delta…

- Valabilitatea voucherelor de vacanta acordate in 2019 si in 2020 a fost prelungita pana la data de 31 decembrie 2021, potrivit unui act normativ aprobat de Executiv in sedinta de vineri. "Voucherele de vacanta acordate in aceasta perioada care n-au putut fi utilizate ca urmare a masurilor impuse de…

- Guvernul discuta, vineri seara, in prima lectura, doua acte normative care vizeaza sectorul HoReCa. Unul vizeaza prelungirea voucherelor de vacanta emise in 2019 si 2020 pana la finalul anului 2021, iar cel de-al doilea acordarea autorului de 20% din pierderea suferita in 2020 fata de 2019. Ministrul…