Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 7.676 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, iar 145 de pacienți au murit. București și șapte județe sunt in scenariul roșu, dupa ce rata de infectare a depașit 3 cazuri la mia de locuitori. The post Un nou record de infectari cu Covid-19 in…

- 23.09.2021 Astazi, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, rata de infectare la o mie de locuitori, in judetul Timis este 3,61. Localitațile cu rata de infectare pe 14 zile peste 3/1000 locuitori: UAT Incidenta 14 zile BARA 9,06 MORAVITA 7,96 BUCOVAT 7,65 GHIRODA 6,72 CENEI 5,96 MOSNITA…

- 6.789 de cazuri noi de COVID și 129 de decese au fost inregistrate in ultimele 24 de ore. Aproape 1000 de pacienți in stare grava sunt internați la ATI. Dintre acestea, 308 cazuri noi au fost raportate la Constanța, unde rata de infectare a ajuns la 1,96 cazuri la o mie de locuitori. Peste 1.000 de…

- Ilfov este județul cu cea mai mare rata de infectare din Romania 3,39, depașind Satu Mare care are o incidența de 3,33. Marți a intrat in scenariul roșu și județul Timiș, dupa ce a trecut pragul de 3 la mia de locuitori. Intre timp, Bucureștiul are cele mai multe cazuri de Covid inregistrate la nivel…

- Un oraș și 5 comune din județul Suceava se afla in scenariul roșu, cu rate de infectare cu noul coronavirus mai mari de 3 la mia de locuitori. Situația cea mai dificila este in Botoșana, unde rata de infectare este de 5,58 cazuri la mie. Urmeaza Poieni-Solca cu 5,25 și Horodnic de Jos cu 5,24. In scenariul…

- Un numar de 5 comune și un oraș din județul Suceava se afla in scenariul roșu, cu rate de infectare cu Covid-19 mai mari de 3 la mia de locuitori. Situația cea mai rea este in Botoșana, unde rata de infectare este de 5,58 la mia de locuitori. Urmeaza Poieni-Solca cu 5,25 și Horodnic de Jos cu 5,24.…