Municipalitatea va face noi investiții în dezvoltarea infrastructurii sportive din școli Programul municipalitații de imbunatațire a infrastructurii sportive din unitațile școlare continua prin modernizarea a inca 21 de terenuri de sport. In acest scop, in cursul acestei saptamani primarul Mihai Chirica a semnat cu Adru Solution SRL un contract in valoare de 10.299.607,78 lei, fara TVA (12.256.533 lei, cu TVA). Durata estimata a realizarii acestor obiective de investiții este de 18 luni de la data semnarii contractului. Amenajarea acestor 21 de terenuri de sport a fost aprobata in ședința Consiliului Local din 22 aprilie 2021. Terenurile de sport care vor fi amenajate sunt in incinta… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

