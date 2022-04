Stiri pe aceeasi tema

- Al patrulea și al cincilea tramvai Bozankaya construite pentru Municipiul Iași au ieșit din fabrica și vor ajunge in Depoul Companiei de Transport Public Iași in cursul saptamanii viitoare! Primele trei vagoane de același tip, provenite de la compania Bozankaya, din Turcia, au fost primite in lunile…

- Sistemul de protectie perimetrala al Aeroportului Iasi va trece iarasi prin plenul Consiliului Judetean, la un an dupa ce alesii au aprobat valoarea totala si cea eligibila. Miercuri, prima dintre ele va fi restabilita la putin peste 10 milioane de lei (inclusiv TVA), din care 7,17 milioane reprezinta…

- UAT ORAȘUL SIRETimplementeaza in perioada 01.05.2021 - 31.12.2022 proiectul "Creșterea siguranței pacienților in Spitalul de Boli Cronice Siret prin achiziția și montajul de sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii cu acoperire totala și de detectare semnalizare și alarmare ...

- Marți, 1 martie 2022, a fost predat amplasamentul in vederea demararii lucrarilor de reabilitare a Centrului de Sanatate situat pe strada Mihai Viteazu din Sebeș. Vor fi modernizate noua cabinete medicale, din care un cabinet stomatologic, șase sali de tratament, din care o sala de vaccinologie. Vor…

- Astazi a avut loc conferința de inchidere a proiectului ,,Optimizarea proceselor in concordanța cu Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice la nivelul Municipiului Deva”. Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativa (POCA) 2014-2020. …

- Pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local de luni, 28 februarie, se afla și un proiect de hotarare privind aprobarea DALI, a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general pentru investiția „Modernizare instalații electrice, Instalații pentru fluide medicale și Instalații pentru…

- Primaria Focșani continua investițiile cu fonduri europene in sistemul de educație din municipiu. Primarul Cristi Misaila a inițiat un proiect de hotarare referitor la aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Creșei nr 1” pentru obținerea finanțarii europene. Proiectul va fi discutat…

- In Compartimentul de Transplant de la Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon” a fost efectuat al patrulea transplant renal din acest an. Tatal, in varsta de 42 de ani, a donat un rinichi fiului sau de 17 ani. https://www.7est.ro/wp-content/uploads/2022/02/e416e4ff-65c5-4788-947e-131d875f7c24.MOV.mp4 Baiatul…