Municipalitatea a început strângerea de propuneri pentru constituirea bugetului pe anul 2022 Consultarea publica este organizata pe trei paliere. Astfel, ca și anii trecuți, ieșenii vor putea sa trimita propunerile cu ajutorul formularelor puse la dispoziție la Centrul de Informații pentru Cetațeni și la centrele de cartier. Totodata, vor avea la dispoziție pagina de Facebook a Primariei Municipiului Iași, precum și un formular online: https://bit.ly/3eo3qcG. In funcție de evoluția pandemiei, ar putea fi organizate și dezbateri in format clasic, care vor avea loc in centrele de cartier și la sediul Primariei Municipiului Iași „Actualul Guvern s-a ținut de promisiunea de a lansa proiectul… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Accident nocturn in centrul Capitalei. Trei mașini s-au lovit violent la intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfant cu Mitropolit Gavriil Banulescu-Bodoni. Potrivit informațiilor, doua persoane au fost ranite. In unul din automobile se aflau doi minori.

- Ceremonia de aprindere a luminilor a avut loc de la ora 17.00 pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, in fața sediului Primariei Municipiului Iași. Și in acest an punctele principale de atracție vor ramane pietonalul Ștefan cel Mare și Sfant, unde au fost montate și doua tuneluri din cetina cu instalații…

- UPDATE Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 25 octombrie 2021, Hotararea numarul 94 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata starii de alerta pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19_ prin care se propune:…

- In urma publicarii in Monitorul Oficial in cursul zilei de sambata, 23 octombrie, a Hotararii de Guvern pentru modificarea anexelor 2 si 3 la HG 1090 – 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea…

- Cu ocazia sarbatorilor Iașului și cu sarbatoarea Sfintei Parascheva, vor fi puse, pentru vizualizarea slujbelor, mai multe panouri video. Pelerinii, dar și cei care doresc sa asculte slujbele, dar și sa le vada, vor putea face acest lucru in punctele de interes unde vor fi amplasate panourile. „Se vor…

- Primaria Iasi a anuntat, joi seara, ca nu a aprobat marsul Iasi Pride 2021 programat pentru vineri si ca va reanaliza oportunitatea organizarii evenimentului dupa 14 octombrie, cand se finalizeaza pelerinajul religios de la Catedrala. „Respectam Constitutia Romaniei si prevederile europene referitoare…

- Referitor la ultimele speculații din spațiul public legate de intenția de organizare a unei manifestari LGBTQ in cursul zilei de vineri, 1 octombrie, conducerea Primariei Municipiului Iași precizeaza urmatoarele: Respectam Constituția Romaniei și prevederile europene referitoare la drepturile și libertațile…

- „Referitor la ultimele speculații din spațiul public legate de intenția de organizare a unei manifestari LGBTQ in cursul zilei de vineri, 1 octombrie, conducerea Primariei Municipiului Iași precizeaza urmatoarele:Respectam Constituția Romaniei și prevederile europene referitoare la drepturile și libertațile…