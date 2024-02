Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment Percheziții la persoane cercetate pentru furt calificat februarie 13, 2024 13:17 Ieri, 12 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 9 Poliție Rurala Videle, impreuna cu polițiștii Formațiunii Investigații Criminale Videle, au efectuat doua percheziții domiciliare in municipiul București,…

- In cursul zilei de astazi, Consiliul Local a dat unda verde pentru acest demers. Spațiul in cauza, cu o suprafața utila de 223 de mp, se afla in Cetatea Alba Carolina, Contragarda Ravelinului Sf. Mihail. In trecut, aici a funcționat Centrul de informare turistica. In viitorul apropiat, va fi organizata…

- Organizația locala a PSD, impreuna cu Organizația Femeilor din PSD Sebes, condusa de doamna președinte Nadia Spatariu, au abordat tema ”sanatatea femeii”, prin organizarea evenimentului intitulat ”Sanatatea Femeii. Cum sa iți urmarești sanatatea personala?”, la care au participat medicul ginecolog Tudor…

- Localnicii din comuna Turț, dar nu numai, au avut parte de un eveniment de excepție. Sute de turțeni, și invitați ai acestora din celelalte sate din Țara Oașului au participat la un danț organizat de autoritațile locale, dar și de fii ai satului.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2A, localitatea Tandarei, judetul Ialomita, un autoturism a ranit grav un biciclist, acesta fiind inconstient, resuscitat.Circulatia rutiera este oprita pe ambele sensuri de mers, transmite Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul…

- Accident rutier in zona Vințișoara. Din primele date ar fi vorba despre trei autoturisme implicate. O persoana ar fi ranita ușor. Trafic ingreunat. Cercetarea la fața locului este in desfașurare, a anunțat, joi dimineața, IPJ Alba. Post-ul Trei mașini au fost implicate intr-un eveniment rutIer petrecut…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Parinte Arhiepiscop Irineu, joi, 7 decembrie 2023, la Centrul de Transfuzie Sanguina Alba, aflat sub coordonarea doamnei dr. Ana Savu, aproximativ 40 de preoți și credincioși de pe raza administrativa a protopopiatului Sebeș, insoțiți de parintele protopop Ionel…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora 18:00 , sunt inchise din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile: TRONSOANE DE DRUMURI NATIONALE ndash; 32 A. Judetul BACAU:1. DN 11A Podu Turcului limita jud. Vaslui B. Judetul BRAILA:1. DN 2F Pod Braila…