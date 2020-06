Stiri pe aceeasi tema

- Italia se confrunta cu doua noi focare de coronavirus, cu peste 100 de oameni testati pozitiv pentru COVID-19. Potrivit postului de televiziune RAI, 43 de persoane sunt infectate la Mondragone, la circa 50 de kilometri nord-vest de Napoli, si alte 60 la o firma de curierat din Bologna, in nord, informeaza…

- Un numar de 41 de muncitori pakistanezi confirmati cu COVID-19 internati in Spitalul judetean Braila au produs distrugeri in saloanele in care sunt internati, in conditiile in care sectia respectiva este inaugurata chiar la inceputul pandemiei. Ei au distrus plasele de tantari, au fumat in saloane,…

- Cea mai mare piața de produse alimentare din Beijing a fost inchisa dupa ce mai multe cazuri de COVID-19 au fost depistate in randul persoanelor care lucreaza acolo. Piața Xinfadi din capitala Chinei, care are 4.000 de vanzatori, a fost inchisa sambata dupa ce 7 cazuri de COVID-19 au fost depistate…

- Muncitorii romani care vor sa lucreze in abatoarele din Germania nu vor mai putea merge la munca prin intemediul subcontractorilor, incepand de anul viitor, a anunțat ministrul Muncii, Violeta Alexandru, dupa o vizita facuta in Gemania.

- Autoritatile germane au luat decizia de a testa muncitorii de la o fabrica prelucrare a carnii dupa aparitia unui focar cu noul coronavirus, transmite vineri DPA, potrivit Agerpres. Fabrica din Coesfeld, aflata in apropierea frontierei cu Olanda, a inregistrat pana joi 129 de lucratori infectati…

- Una dintre cele mai bogate tari din Asia este criticata acum pentru modul in care a gestionat raspandirea virusului in cartierele-dormitor in care locuiesc muncitorii migranti, scrie CNN.Singapore a fost vazuta la startul pandemiei de coronavirus ca un exemplu de cum poate fi tinuta in frau evolutia…

- Clubul italian de fotbal de divizia a doua Ascoli l-a concediat pe antrenorul Roberto Stellone, in incercarea de a reduce pierderile financiare datorate pandemiei de coronavirus, informeaza DPA.Ascoli a indicat ca a luat aceasta decizie dupa ce Stellone nu a acceptat reducerea salariului.…

- Țara care cazeaza muncitorii straini pe apa, pentru a limita raspandirea COVID-19 Autoritatile din Singapore se pregatesc sa gazduiasca cateva sute de muncitori straini pe nave de cazare offshore, utilizate in mod obisnuit de personalul din industria maritime. Aceasta este soluția autorităților…