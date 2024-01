Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce credea ca este un loc de munca acceptabil, care il va ajuta sa-și intrețina familia, s-a transformat intr-un coșmar pentru roman de 36 de ani, ajuns sclav la un fermier german din regiunea Sauerland.

- Un fermier din Sauerland, Germania, care a angajat un roman sa-l ajute, e judecat la tribunalul regional Hagen, iar acuzațiile exacte sunt aproape de necrezut, chiar daca inculpatul le-a recunoscut deja la inceputul procesului, scrie cotidianul regional Westfalen Post.In primavara anului 2019, in ferma…

- Anchetatorii cerceteaza imprejurarile in care un adminstratorul unui liceu din Neamt, Colegiul „Petru Poni“ Roman, a fost ucis cu cruzime. Suspect este un consatean, care-l ajuta prin gospodarie

- Caz infiorator in Germania! Un roman este cautat de Poliție in toata țara. Barbatul este principalul suspect in cazul uciderii iubitei sale. Femeia a fost injunghiata in fața blocului, iar de atunci barbatul care forma un cuplu cu ea, a disparut.

- Un roman a caștigat in instanța din Germania dreptul de a urina in mare. 'Omul nu are mai puține drepturi decat iepurele pe camp'Tribunalul local din Lubeck, Germania, a avut de rezolvat un caz cu totul și cu totul special. Un roman a contestat in instanța o amenda primita pentru ca ar fi fost surprins…