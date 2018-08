Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane au fost spitalizate dupa ce mai multe focuri de arma au fost trase in orasul britanic Manchester in cursul noptii de sambata spre duminica, transmite Press Association, citata de Agepres. Politia a fost chemata in jurul orei locale 02.30, in zona Moss Side, unde a gasit mai multe…

- "Moartea tuturor celor noua ocupanti ai aparatului de zbor a fost confirmata astazi (sambata, n.r)", a explicat un responsabil local pentru AFP. Politia si armata au lansat operatiuni de salvare pentru a-i gasi pe pasageri dupa prabusirea aparatului in prefectura Gunma, la nord-vest de Tokyo. Victimele…

- Un cetatean roman de 30 de ani, mai intai a batut un minor cu pumnii si picioarele, apoi a distrus de furie bicicleta unui prieten al acestuia si el minor Cetateanul roman si-a justificat gestul spunand ca minorul se uita dupa sora sa.

- Un bebeluș a supraviețuit in mod miraculos dupa ce a fost smuls din pantecul mamei sale care a murit intr-un accident de mașina terifiant. Femeia insarcinata era pasagerul unui camion care s-a rasturnat pe autostrada atunci cand șoferul a pierdut controlul volanului, potrivit mirror.co.uk. Cand vehiculul…

- Mașina unor jurnaliști de la Antena 1 a fost sparta intr-o zona rau famata a orașului Roman, iar ziariștii au ramas fara banii din torpedou, adica 1.200 de lei și 500 de euro. Echipa de filmare realiza un reportaj despre rromii defavorizați, pentru emisiunea ”In premiera” prezentata de Carmen Avram.…

- Responsabilii Uniunii Europene au presat marti Marea Britanie ca aceasta sa dezvaluie cat mai repede viziunea sa asupra relatiilor economice pe care intentioneaza sa le aiba cu UE dupa Brexit, subliniind ca europenii nu vor accepta niciun proiect care nu-i va conveni guvernului irlandez, informeaza…

- Cetateanul roman ce a produs vineri un accident rutier in Koln a fost eliberat din custodia autoritatilor germane, acestea concluzionand ca soferul se afla sub influenta stupefiantelor, informeaza Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea AGERPRES. "Conform datelor obtinute pana la acest moment,…

- Un nou caz de toxiinfectie alimentara a fost confirmat in Iasi, dupa ce 134 de persoane au ajuns la spital dupa ce au consumat shaorma. In cauza s-a deschis dosar penal. Ph-online.ro revine cu solicitarea adresata Prefecturii Prahova, DSV si DSP Prahova de a efectua controale amanuntite la…