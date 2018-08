Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul tragic de la Genova, din Italia, a deschis o serie de anchete interne in mai multe țari Europene, printre care și Franța. E starea de alerta in Franța dupa ce un raport oficial scoate la iveala ca aproximativ 840 de poduri sunt avariate și risca sa colapseze. Potrivit raportului, publicat…

- In epoca preistorica, egiptenii foloseau imbalsamarea pentru a mumifica mortii cu mult mai inainte de epoca Faraonilor si intr-o zona geografica mai larga decat cea cunoscuta anterior, releva o noua cercetare publicata joi. Teste medico-legale aprofundate realizate pe o mumie preistorica…

- In Mioveni, cetațenii vor putea efectua teste medicale gratuite de masurare a tensiunii arteriale si a procentului de grasime din organism. Asociația pentru Sanatate, Educație și Familie – Filiala Muntenia, in colaborare cu Institutul de Sanatate Publica București și Primaria orașului Mioveni, vor organiza…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, este creditat cu opinii favorabile de numai 39% din concetatenii sai, potrivit unui sondaj de opinie Ifop, publicat duminica de saptamanalul Journal du Dimanche, informeaza Reuters. In contextul scandalului provocat de Alexandre Benalla, fostul sef al dispozitivului…

- FC Politehnica Iasi, noua titulatura a clubului din Copou din sezonul care va incepe in curand, a remizat cu formatia iraniana Tractor Sazi, scor 2-2 (1-1), miercuri, in penultimul amical disputat in cantonamentul de la Bolu, in Turcia

- Teste de laborator au confirmat, miercuri seara, ca un cuplu de britanici a fost expus agentului neurotoxic Noviciok, relateaza BBC. Cei doi au fost gasiti, sambata, in stare de inconstienta la Amesbury, oras din sudul Angliei, la cativa kilometri de ...

- 900 de farfurii si 300 de platouri, concepute de artistul Evariste Richer, de la Manufacture de Sevres (furnizorii de obiecte de portelan fin pentru Palatul prezidential, din 1848) au ajuns la Palatul Elysee pe masa cuplului prezidential Emmanuel si Brigitte Macron, dupa ce primul cuplu al Frantei a…

- Noul BMW Z4 este aproape de lansare si nu isi va schimba denumirea in Z5 dupa cum s-a vehiculat anterior. Dovada? Constructorul bavarez a dezvaluit primele detalii oficiale despre decapotabila sportiva, impreuna cu imagini foto si video in care vedem un prototip de teste „alergand" pe poligonul de teste…