Arheologii au dezgropat in nordul Egiptului mai multe mumii cu o vechime de 2.000 de ani, care aveau in cavitatea bucala amulete din aur in forma de limba, a anuntat Ministerul Antichitatilor, potrivit bbc.com. O echipa ce cercetatori din Egipt si Republica Dominicana, care facea sapaturi la templul Taposiris Magna din Alexandria, a descoperit 16 morminte sapate in piatra datand din epoca greaca si romana. In interiorul acestora, se aflau mumii intr-o stare precara de conservare. Cercetatorii cred ca, potrivit credintelor, mortii primeau amulete in forma de limba, invelite in folie de aur, pentru…