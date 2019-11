Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 26 nov – Sputnik. O femeie de 42 de ani a fost omorata de concubinul acesteia și a fost lasata sa zaca in casa in care cei doi locuiau de mai multa vreme. Ofițerul de presa al Poliției Capitale a comunicat pentru Sputnik Moldova ca Poliția a fost alertata in seara zilei de ieri, iar ajunși…

- Venetia a fost lovita de cea mai semnificativa maree din ultimii 50 de ani, turistii fiind nevoiti sa-si caute adapost pe strazile inundate, in timp ce vantul puternic a provocat valuri in celebra piata San Marco, scrie The Guardian. Matteo Salvini a anuntat pe reteaua de socializare Twitter ca doua…

- Barbat de 30 de ani din Turnu Magurele, reținut pentru infracțiuni la regimul rutier in Eveniment / on 11/11/2019 at 15:35 / Ieri, 10 noiembrie, in jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Turnu Magurele au depistat un barbat in varsta de 30 de ani din localitate in timp ce conducea…

- ANUNȚ CTP Cluj-Napoca: ANUNT- Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. deschide in perioada 19-20.10.2019 (Sambata si Duminica) Centre de vanzare pentru carduri . Invitam studentii si calatorii sa se prezinte pentru eliberarea sau reincarcarea cardurilor in urmatoarele locatii. Va rugam…

- Oamenii de știința spun ca felinele au diferite „stiluri de atașament” similare cu cele ale cainilor și copiilor – dar nu toata lumea este convinsa. Pisicile pot parea uneori distante și complet neatașate de oameni, dar se dovedește ca este posibil sa nu știm povestea completa. Cercetatorii spun ca…

- Aceste calculatoare de tip nou sunt capabile sa realizeze anumite sarcini mult mai repede decat cele actuale, deoarece pot folosi proprietati uimitoare ale particulelor care le permit sa scape de regulile fizicii clasice. Un studiu al cercetatorilor de la Google care descrie aceasta inovatie,…

- Patru persoane au fost ucise, printre care si un copil in varsta de 3 sau 4 ani, dupa ce o masina care circula in mare viteza a patruns pe un trotuar in cartierul Mitte, din centrul Berlinului, a anuntat vineri noapte brigada de pompieri din oras, intr-o postare pe Twitter,

- Un reprezentant al Administrației de la Teheran a afirmat luni ca explozia unei rachete pentru plasarea pe orbita a sateliților a fost cauzata de o "eroare tehnica" și afirmat ca autoritațile exclud varianta unui sabotaj în cazul incidentului produs saptamâna trecuta în nordul…