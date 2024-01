Stiri pe aceeasi tema

- Este o situație revoltatoare la Galați, unde singura pista de atletism s-a transformat intr-o ulița, fiind brazdata de camioane ISU. De vina este un amplu exercițiu, care se desfașoara pe stadion, la solicitarea Agenției pentru Refugiați ONU.

- Fostul star paralimpic Oscar Pistorius va iesi din inchisoare vineri, el urmand sa fie eliberat conditionat la aproape 11 ani dupa ce si-a ucis iubita, Reeva Steenkamp, relateaza Reuters.Pistorius a impuscat-o mortal pe Steenkamp de Ziua Indragostitilor, in 2013. El.a fost initial condamnat…

- Marian Petria, sportiv paralimpic legitimat la APH Sporting Club Galati, a obținut o medalie de argint și una de bronz la Jocurile Mondiale World Ability Sport organizate in Thailanda. Tanarul este unul dintre cei mai buni sportivi ai Romaniei, cu peste 50 de medalii caștigate in atletism.

- Rareș Toader, cel mai bun aruncator de greutate din Romania, este in curs de calificare la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul de 1,84 inalțime și 105 kilograme povestește amuzat ca in 30 de zile ridica deasupra capului greutatea a 10 elefanți, unul cantarind, in medie, 5 tone. Rareș Toader se…