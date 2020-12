Formatia FC Voluntari a remizat, scor 3-3, in meciul sustinut, iieri pe teren propriu in compania echipei Academica Clinceni, in etapa a XII-a a Ligii I. Oaspetii au avut un start excelent, inscriind trei goluri in 15 minute prin Bilali ('10) si Cebotaru ('14), dar pana la pauza FC Voluntari a primit doua penaltiuri (unul discutabil si unul hilar) obtinute de Stoica si transformate de I.Gheorghe ('25) si Achim ('33). I (...)