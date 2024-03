Sepsi - Voluntari 4-0. Nicolae Dica, antrenorul ilfovenilor, nu va pleca de la echipa dupa ce a fost umilit la Sf. Gheorghe. Voluntari e la un punct peste Dinamo, prima echipa sub linia roșie. Insa Dica susține ca a vorbit cu cei din conducere și se bucura in continuare de increderea lor. Pentru Nicolae a fost cea mai grea infrangere din cariera in Superliga, in 95 de meciuri. ...