Stiri pe aceeasi tema

- O lunga perioada de timp a facut bani din aparițiile pe scenele din țara in grupul „Vacanța Mare”. Ulterior a avut show-uri și la TV, fie la Pro TV, fie la Kanal D. Toți il știu dupa celebrele sale personaje, Garca și Leana pe actorul Mugur Mihaescu. Dar, in afara de actor, Mugur Mihaescu a […] The…

- Mugur Mihaescu este cunoscut pentru majoritatea dintre noi ca fiind Garcea de la Vacanța Mare. Acesta s-a nascut pe data de 2 iunie 1967, in comuna Goicea, Județul Dolj, avand in prezent varsta de 54 de ani. Este se profesie actor și scenarist. Pe langa asta el mai are și afaceri personale. Mugur Mihaescu…

- Cum se vede ce se intampla acum in Romania- criza politica și gestionarea pandemiei- prin ochii unor tineri plecați in alte țari? Hotnews a stat de vorba cu cațiva dintre aceștia. Poziția lor este in general ferma: „Nu vad nicio schimbare posibila in decursul vieții mele”. „Cred ca o pauza de la Romania…

- Politica trebuie sa atraga oameni dornici de implicare, profesioniști, tineri deciși sa dea un sens ideii de implicare activa in societate. Desfașurata in weekend la Buziaș, Conferința regionala a Tineretului Social Democrat a pus in dezbatere teme ca: oportunitați de inserție in piața muncii, relații…

- Politic Declarație politica / Deputat PSD Florin Piper-Savu: “Nu putem fi spectatori la o tragedie naționala!” noiembrie 16, 2021 09:58 Romania este sufocata de drama sanitara și de presiunea prețurilor mari! Romanii sunt cei mai saraci dintre europeni. Statistica ne arata ca 10% din populație…

- „Iohannis și cu slugile lui din PNL dupa ce au promis ca vor scapa Romania de PSD au adus PSD la guvernare.Decizia de astazi arata ca sunt un om liber sa-i reprezint pe toți oamenii din țara aceasta care cred ca au șansa sa fie reprezentați corect politic. Sunt liber sa creez o construcție sanatoasa…

- Ludovic Orban, fostul președinte al PNL, a criticat in termeni duri ceea ce el numește „cardașia inexplicabila dintre Klaus Iohannis și PSD” care ar fi consud la situația actuala. Orban a condamnat, din nou, decizia PNL de a negocia formarea unui guvern cu PSD și a spus ca nu exista nici o explicație…

- Activistul civic Valeriu Nicolae, un apropiat al liderului PLUS Dacian Ciolos si fost membru PLUS a vorbit despre posibilele șanse pe care liderul USR le-ar avea la prezidențiale. Valeriu Nicolae susține ca presedintele USR, Dacian Ciolos, nu are sanse la alegerile prezidentiale din 2024 deoarece are…