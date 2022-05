Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a explicat de ce au crescut prețurile la facturi și carburanți in ultima perioada. Oficialul susține ca Romania nu are capacitatea sa influențeze prețurile in mod decisiv, avand in vedere ca economia romaneasca nu mai e una inchisa, ci intr-o interdependența cu economiile…

- In anii precedenti, dar si mai recent, creditarea populatiei a atestat o crestere foarte rapida. S-a majorat si creditarea de consum, precum si creditarea ipotecara pentru procurarea imobililor. Despre aceasta spune guvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Octavian Armasu, care precizeaza ca in aceste…

- Rata de transmisie, influența creșterii prețurilor energiei in creșterea prețurilor alimentelor este foarte rapida și puternica. Poate numai cursul de schimb sa aiba o rata de transmisie mai mare decat prețurile la energie, a spus marți Cristian Popa, membru in boardul Bancii Naționale a Romaniei.

- Intr-un mic colț din sud-estul Angliei, sere imense stau goale, deoarece costul ridicat al energiei ii impiedica pe proprietarii lor sa foloseasca caldura pentru a cultiva castraveți pentru piața britanica, scrie Reuters. In alte parți ale țarii, cultivatorii nu au reușit, de asemenea, sa planteze…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, i-a prezentat omologului sau ceh, Zbynek Stanjura, poziția Romaniei in privința revizuirii regulilor fiscale din Pactul de Stabilitate și Creștere, intr-o intalnire care a avut loc la Bruxelles, in marja reuniunilor Consiliului ECOFIN și Eurogrup in format extins.…

- Numarul persoanelor care au fugit din calea razboiului din Ucraina a depasit pragul de 1,5 milioane. Aceasta a devenit criza refugiatilor cu cea mai rapida crestere de dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a anunțat, duminica, ONU. Duminica are loc o noua incercare de evacuare a civililor din orașul-port…

- „In prezent, ca multe alte state membre UE, Romania este preocupata de situatia geopolitica si energetica si de impactul lor considerabil asupra inflatiei. Socuri inflationiste asupra componentelor energetice ale cosului de consum au lovit in mod repetat pe parcursul celei de-a doua jumatati a anului…