Stiri pe aceeasi tema

- CARAS-SEVERIN – Șeful liberalilor carașeni vorbește despre 120 de ani de activitate de salvare montana in Romania, fiind acum legiferata o zi naționala a acestui serviciu! „Senatul Romaniei a aprobat și un proiect legislativ prin care s-a legiferat data de 1 August ca «Zi naționala a Salvamont Romania».,…

- Sorana Cirstea și Jaqueline Cristian au atins „optimile” turneului WTA 1000 de la Madrid in 2024, Jucatoarele romane au avut de-a lungul anilor evoluții importante, chiar stralucitoare in concursul deținut pana in 2021 de Ion Țiriac, cu 2 titluri, 2 finale și 8 „sferturi”. 2024 este inca o ediție a…

- Ileana Badiu a vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat pentru Antena Stars, despre regretele pe care le are in viața, dar a a dezvaluit și care e cea mai importanta lecție pe care a invațat-o de-a lungul timpului.

- 1 aprilie este ziua in care oamenii din intreaga lume se distreaza, iși folosesc imaginația și iși pun creativitatea la treaba pentru a pregati cele mai tari pacaleli. Aceasta tradiție a fost adoptata de multe culturi și este celebrata in moduri diferite in funcție de țara și de obiceiurile locale.…

- INDEMN… Episcopia Hușilor a inițiat o colecta publica pentru realizarea unei noi racle pentru moaștele Sfintei Mari Mucenițe Chiriachi, Ocrotitoarea Episcopiei Hușilor, iar in acest sens, credincioșii din intinsul Eparhiei și nu numai, sunt chemați sa susțina acest demers de suflet. Indemnul catre oamenii…

- ”Sunt absolut convinsa ca in perioada imediat urmatoare vom rezolva o problema extrem de stringenta nu doar in Arges, ci si la nivel national si anume cea a resurselor umane. E un deficit care s-a cronicizat de-a lungul timpului si o sa va rog sa imi permiteti sa apreciez in fata dumneavoastra efortul,…

- Mathias Cormann, Secretarul General al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE), a emis un avertisment privind datoria publica a Romaniei, cu ocazia lansarii, la București, a Studiului Economic 2024. Potrivit acestuia, datoria publica a țarii noastre ar putea crește alarmant, ajungand…

- Studiul Economic 2024 pentru Romania elaborat de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) va fi lansat, marti, la Palatul Victoria, in cadrul unui eveniment gazduit de premierul Marcel Ciolacu, in prezenta secretarului general al OCDE, Mathias Cormann, informeaza Agerpres. "Obtinerea…