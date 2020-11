Muftiatul Cultului Musulman din Romania anunt privind slujbele pentru perioada de carantina de la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania a anuntat ca toate slujbele religioase in interiorul lacasurilor de cult islamic din municipiul sus mentionat vor fi suspendate pentru o perioada de 14 zile, dupa ce autoritatile au decis carantinarea orasului Constanta.

- "PSD isi lanseaza programul pentru saracirea romanilor. Sa nu uitam ce a insemnat guvernarea PSD pentru ca aceeasi oameni pregatesc aceleasi masuri", a scris marti, pe Facebook, Florin Citu. Ministrul Finantelor a precizat ca guvernarea PSD a insemnat: - 500 modificari ale Codului fiscal-…

- Jurnaliștii de la G4Media scriu ca regulile actuale privind circulația persoanelor intre Marea Britanie și UE raman valabile pana la finalul perioadei de tranziție, respectiv pana la data de 31 decembrie 2020. Cu alte cuvinte, cetațenii britanici și familiile lor vor putea in continuare sa studieze,…

- Ministrul muncii, Violeta Alexandru, a anuntat ca batrana din judetul Alba cu un venit lunar de 15 lei, nu este singura aflata in aceasta situatie. Violeta Alexandru a gasit alte 1.000 de cazuri, unde nu a fost actualizata indemnizatia de urmas.Cazul doamnei F.J. din Alba, batrana careia nu i s-a actualizat…

- „Ciolacu si gasca lui sunt vinovati si trebuie sa plateasca pentru subminarea economiei nationale! In primele zile ale noului Parlament voi cere comisie de ancheta parlamentara pentru executia bugetara in perioada 2017-2019. Raportul final merge direct la DNA. In perioada 2017-2019 Romania a fost singura…

- Ministrul Finanțelor da asigurari ca taxele nu vor crește nici in acest an, nici in anul urmator și spune ca are soluții de finanțare pentru 2020 Ministerul Finantelor nu are in vedere o majorare a taxelor nici in acest an si nici in anul urmator, pentru ca are deja solutii de finantare a cheltuielilor…

- Rareș Ghilea, asistent medical si presedintele Sindicatului Ambulanța Cluj, a prezentat situatia pe pagina personala de Facebook. Cele 33 de persoane nu s-au mai prezentat la munca dupa ce li s-au inchietat contractele de munca pe o perioada determinata de sase luni, realizate in urma decretului…

- • Cat au cheltuit principalii candidati la Consiliul Judetean și Primaria Ploiești pentru a-și face reclama sau a promova atacurile la adresa adversarilor? Violeta Stoica Campania electorala pentru scrutinul din 27 septembrie, cand romanii iși vor alege președinții de consilii județene, primarii, consilierii…