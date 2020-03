Stiri pe aceeasi tema

- ■ noutatile au fost prezentate de ministrul transporturilor, Lucian Bode ■ acesta a argumentat de trebuia anulat parteneriatul public- privat ■ primarul Chitic si senatorul Tapu au criticat PSD ■ deputatul Cozmanciuc a dat asigurari ca proiectele incepute vor fi continuate ■ Ministrul Transporturilor,…

- Guvernul anuleaza azi parteneriatele public-private pentru autostrada Comarnic – Brasov si Autostrada Unirii. Guvernul Orban se reuneste azi in sedinta, anularea parteneriatelor public-private pentru autostrazi fiind principalul subiect de pe ordinea de zi. Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a declarat marți ca CNAIR are in 2020 cu 70% mai mulți bani alocați construcțiilor de autostrazi. El a spus ca ideea ca nu ar exista bani pentru autostrazi este falsa.„Avem 12,1 miliarde de lei, bani alocați, cu 70%…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, Lucian Bode, a declarat marți ca infrastructura din Romania ar putea fi pusa la punct in termen de 10 ani cu investiții totale in valoare de 40 de miliarde de euro.„Eu spun ca noi am avea nevoie de aproximativ 40 miliarde de euro…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a convocat luni Comandamentul Central de Iarna la nivelul ministerului de resort (CCI-MTIC), iar din discutiile cu cei implicati a reiesit faptul ca nu ar trebui sa existe probleme cu traficul in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor,…

- Daca vremea se va inrautati, vreau sa va raportati la fiecare roman care se afla in trafic sau care beneficiaza de serviciile companiilor aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor ca la un membru al familiei voastre, iar cei care nu se…

- Tarom va inchide cu pierderi de 190 de milioane de lei in acest an, dar vom solicita un ajutor de salvare de 47 milioane de euro si unul de restructurare de aproximativ 110 milioane de euro, pentru ca ne dorim sa salvam aceasta companie, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii…

- Ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode a declarat joi, ca prevederile legislative din Pachetul de Mobilitate 1 vor afecta negativ transportatorii romani, economia si clima. "Suntem dezamagiți", a afirmat ministrul intr-un comunicat remis joi.“In forma actuala,…