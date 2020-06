Stiri pe aceeasi tema

- V-ați facut bagajul și sunteți gata de o vacanța in Moldova in aceasta vara? Inainte de a porni la drum, trageți cu un ochi peste lista de mai jos pentru mai multa inspirație in definirea itinerarului. Daca n-ați mai ajuns anterior in vreunul dintre locurile pe care vi le propunem in cele ce urmeaza,…

- “O minte sanatoasa intr-un corp sanatos”- asta spune un citat popular de care probabil ai auzit. Totuși pe cat de popular este tot mai mulți oameni pare ca uita complet de sanatatea psihicului lor și se concentreaza doar pe dezvoltarea fizicului. Poate din cauza Instagramului, sau Facebook-ului care…

- Victor Ponta reactioneaza la postarea deputatului USR Claudiu Nasui, cel care arata ca liberalii, de cand au preluat puterea, au preluat și oamenii care votau proiectele controversate din perioada lui Liviu Dragnea. Fostul premier sfatuieste USR sa ia exemplul Pro Romania, care ar fi o alternativa la…

- In acest articol vom vorbi despre un laptop scump de gaming, dar care este și foarte performant. Dupa un review detaliat, speram ca iți va fi mai ușor sa iei decizia daca merita sau nu banii. Laptopul de gaming Acer Predator Helios 700 este unul dintre cele mai performante de pe piața in acest moment.…

- Noi prevederi pentru acordarea ajutorului de șomajul tehnic Foto Agerpres Ministerul Muncii pregatește noi prevederi privind acordarea ajutorului pentru șomajul tehnic, dupa cele doua ordonanțe de urgența deja aprobate. Ministrul de resort Violeta Alexandru spune ca a discutat cu bancile…

- Un medic de la Spitalul Municipal Carei a criticat dur decizia cadrelor medicale din țara care și-au dat demisia. Medicul specialist de interne Alexandru Sava, a spus ca deși risca sa fie infectat cu COVID-19 nu va renunța la meseria sa.Intr-o perioada in care medicii demisioneaza in bloc de teama sa…

- Senatorul Șerban Nicolae anunta, intr-un mesaj video publicat pe pagina de Facebook a PSD, ca social-democratii renunta la "orice acțiuni politice, electorale sau de imagine" si isi dedica toata energia gasirii de solutii constructive in criza generata de coronavirus."In plina criza epidemica…