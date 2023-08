Actorul Chris Noth, care are rolul Mr. Big in celebrul serial „Sex and the City”, este acuzat de viol și agresiune sexuala inca de acum doi ani, iar situația pare a nu se fi rezolvat. Actorul a vorbit din nou despre aceste grave acuzații, mai ales ca a fost inlaturat din episodul final al serialului „And Just Like That”, continuare a „Sex and the City”, din cauza lor. Personajul lui Noth, Mr. Big, a murit la finalul primului episod, din cauza unui atac de cord. El trebuia sa reapara in ultimul episod, intr-o secventa imaginata de Carrie Bradshaw, personajul interpretat de Sarah Jessica Parker,…