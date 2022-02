Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, acuza PSD ca nu trimite la Bruxelles PNNR-ul agricol. „Hai cu PNRR-ul agricol la Bruxelles, mototoilor! Comisarul European pentru Agricultura a trimis o (alta) scrisoare Romaniei sa intrebe cand trimitem Planul Național…

- ”Ne tinem de cuvant! Planul National Strategic(PNS) va reflecta specificul agriculturii romanesti! Astazi am incheiat dezbaterile pe PNS, dupa 3 saptamani maraton de consultari cu sute de reprezentanti ai partenerilor economico-sociali din toate sectoarele de activitate agricola, agroalimentara si de…

- ”Hai cu PNRR-ul agricol la Bruxelles, mototoilor! Comisarul European pentru Agricultura a trimis o (alta) scrisoare Romaniei sa intrebe cand trimitem Planul National Strategic. Acesta este planul care arata cum cheltuie Romania banii europeni pentru agricultura”, a scris Ghinea. Fostul ministru USR…

- Condiționarea acordarii subvențiilor pentru pajiști de numarul de animale constituie una dintre principalele modificari pe care le va aduce Planul Național Strategic (PNS), in urmatorii ani, anunța Ministerul Agriculturii. Masura va fi luata in contextul in care suprafața de pajiști pentru care se cere…

- Printre noutațile pe care le va aduce Planul Național Strategic (PNS) se numara și accesul la fondurile europene pentru investiții in procesare și energie regenerabila doar pentru formele asociative, informeaza Ministerul Agriculturii. Consultarile cu entitațile publice și private implicate in elaborarea…

- O delegatie a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a fost primita vineri, de ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, la sediul institutiei. ​Principalele teme de discutie au vizat domeniul imbunatatirilor funciare si accesul…

- Ministrul PSD-ist al Muncii, Marius Budai, a promis ca de la 1 ianuarie nu vor mai exista pensii sub o mie de lei in Romania. Spune ca are bani pentru asta, dar nu ne explica exact de unde va face rost de buget. Oamenii de afaceri și analiștii spun ca aceasta este iar o promisiune populista a PSD, ca…

- Adrian Chesnoiu, ministrul numit al Agriculturii, spune ca iși dorește ca in mandatul sau legumicultorii sa nu se mai confrunte cu problemele de acum legate de vanzarea produselor, astfel incat nicio roșie sa nu ramana nerecoltata, iar varza sau castraveții sa nu mai ajunga la groapa de gunoi. Iar acest…