Motorola Moto G84 lansat: telefon midrange cu preţ sub 300 euro, Snapdragon 695 Motorola a lansat un nou telefon midrange, care costa sub 300 de euro si vine cu dotari pe care pare care le stim de la alte telefoane din trecut. Telefonul Moto G84 a primit deja teasere in India si acum debuteaza oficial. Moto G84 vine cu destul de imbatranitul procesor Snapdragon 695, care aduce totusi modem 5G si suport pentru filmare 4K. In fata se afla un ecran OLED de 6.55 inch, unul 10 bit, cu refresh rate de 120 Hz si touch sampling rate de 240 Hz. Motorola promite o luminozitate de pana la 1300 nits. Exista un orificiu centrat pentru camera selfie aici, una de 16 megapixeli, cu deschidere… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

