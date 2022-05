Stiri pe aceeasi tema

- OnePlus continua sa extinda intr-un ritm fara precedent seria de telefoane lansate in 2022. Cel mai nou model, proaspat sosit este OnePlus Ace Racing Edition. Avem de-a face cu un telefon de gaming cu pret atractiv, atins prin cateva compromisuri. Pentru inceput acest model are ecran LCD si nu AMOLED……

- OnePlus a lansat pe 28 aprilie un nou telefon midrange, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G. El este cel mai ieftin telefon 5G lansat de OnePlus in ultima vreme si a debutat in China deocamdata, cu o camera tripla si procesorul deja consacrat Snapdragon 695. Asa cum arata si numele, el este o versiune Lite de…

- Auzisem de ceva vreme ca Samsung ar fi in sfarsit gata sa ne ofere un upgrade consistent pentru camerele de pe telefoanele pliabile ale lui 2022 si iata ca acest lucru se intampla. Un zvonac bine conectat din Coreea de Sud are insideri in cadrul Samsung care i-au confirmat ca Galaxy Z Fold 4 va folosi…

- Motorola a adus in Europa un telefon de buget, modelul Moto G52, care vine cu baterie mare, ecran OLED si difuzoare stereo. El vine in continuarea lui Moto G50 si Moto G51, apreciate de public pentru ca ofereau procesoare destul de puternice si conectivitate 5G la pret bun. De aceasta data Moto face…

- Vivo a dezvaluit pe 11 aprilie prima sa tableta, numita Vivo Pad. Are un ecran OLED de 11 inch, suporta stylus, are husa cu tastatura si dispune de o camera duala. Produsul a debutat alaturi de Vivo X Note, un telefon urias de 7 inch si Vivo X Fold, primul pliabil Vivo. Vivo Pad are un ecran OLED de…

- Familia de produse Realme 9 continua sa se extinda, odata cu debutul lui Realme 9 4G. Acesta ar fi teoretic o versiune 4G a lui Realme 9 5G , dar e mai mult de atat, aducand un upgrade de camera principala, care trece la un senzor de 108 megapixeli. Nu am mai vazut un senzor de 108 megapixeli pe un…

- OnePlus se pregateste sa intre pe piata tabletelor, dupa ce a lansat telefoane, casti, televizoare. Terminalul se numeste OnePlus Pad si azi ii aflam dotarile. Se pare ca produsul tocmai a intrat in productie si vine cu un ecran OLED de 12.4 inch. Ce e curios e faptul ca aceasta tableta vine cu un procesor…

- Google Pixel 7 si Google Pixel 7 Pro au avut parte de scapari pe web in ultima vreme, iar astazi varianta Pro apare in primele imagini. Aceste randari au fost publicate pe Internet de catre zvonacul @OnLeaks si nu includ prea multe surprize. Google Pixel 7 Pro vine cu un ecran curbat AMOLED de 6.7 sau…