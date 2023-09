Enea Bastianini nu va lua startul in GP-urile din San Marino (10 septembrie), India (24 septembrie) si Japonia (1 octombrie). Pilotul oficial Ducati, care a fost deja accidentat la inceputul sezonului, trebuie sa se recupereze dupa operatiile la care a fost supus in urma accidentului suferit duminica, in care au fost implicati alti patru piloti. Motociclistul italian a suferit fracturi la glezna stanga si la mana stanga. Ducati nu a anuntat inca daca el va fi inlocuit de Michele Pirro, care deja este inscris pentru cursa de la Misano.