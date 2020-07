MotoGP: A fost anulat Marele Premiu al Americilor

Marele Premiu al Americilor la MotoGP a fost anulat oficial. Anunțul a fost facut vineri de catre Federatia Internationala de Motociclism. Grand Prix-ul era programat initial in perioada 3-5 aprilie, la Austin, dar a fost amanat de mai multe ori, iar in cele din urma anulat, anunța News.ro Deocamdata, 13 curse au ramas in programul sezonului, toate in Europa, incepand cu 19 iulie, la Jerez. Citește și: Franta isi redeschide stadioanele, cu public limitat si protocol sanitar