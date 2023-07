Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat miercuri ca Romania, Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia vor cere Comisiei Europene sa le permita prelungirea pana la finalul anului a interdicției de intrare a cerealelor ucrainene, transmite Agerpres. Masura a fost luata la presiunea fermierilor romani,…

- Peste 15.470 de absolvenți de liceu și-au depus dosarele de inscriere in prima saptamana de admitere in anul universitar 2023-2024 la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB), in timp ce aproape 3.900 de absolvenți de facultate au optat, in aceeași perioada de timp, pentru studiile de master.

- O pasare, rar intalnita pe continentul european, a facut o vizita in Republica Moldova la finalul lunii iunie. Este vorba de Yoruk, o acvila de stepa (Aquila nipalensis) care și-a inceput calatoria din Turcia, și dupa ce a vizitat Bulgaria, Romania și Ucraina, a intrat la noi in țara pentru o scurta…

- Pilotul de curse Douglas Costa, in varsta de 42 de ani, și partenera sa, Mariana Giordano, in varsta de 36 de ani, au murit la patru ore distanța unul de celalalt, uciși de o mușcatura de capușa.Pilotul se afla la AMG Cup Brasil, cand au aparut primele semne evidente de boala. Apoi, a fost dus la…

- Sabrera romana Sabina Martis a cucerit joi medalia de argint a probei feminine de sabie, in cadrul Campionatului European de Scrima U23 care se desfasoara la Budapesta.Sabina Martis a pierdut in finala, cu scorul de 8-15, in fata unei sportive din Bulgaria, Yoana Ilieva. CITESTE SI Handbal masculin:…

- FOTO| Elevii din Ighiu, premiați la finalul primei etape a concursului ”Cei mai buni dintre cei buni” FOTO| Elevii din Ighiu, premiați la finalul primei etape a concursului ”Cei mai buni dintre cei buni” 200 de elevi din Ighiu au fost premiați miercuri de catre edilul comunei, dupa finalizarea primei…

- Chindia Targoviște nu a putut obține niciun punct in disputa cu FC U Craiova, din etapa a 6-a a play-out-ului. Intr-o deplasare dificila, dambovițenii au cedat cu 0-1, meciul cu oltenii, dupa un gol primit in ultimele secvențe din prima repriza. FC U Craiova, liderul play-out-ului, a deschis scorul…