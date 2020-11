Motivul rușinos pentru care Țăndărică îl evită de ani buni pe Nicu Covaci. I-a promis că-l bate! Țandarica, ce bate bine tobele, a prins frica lui Covaci, care ca a dovedit in viața sa ca bate fizic. Nicu i-a mai demonstrat personal acest talent al sau, in urma cu 38 de ani, cand percuționistul a calcat pe bec și a cazut prada furiei fostului sau șef de trupa. Atunci, toboșarul, a carui viața s-a schimbat dupa ce a fost scos din țara de Covaci, care l-a ascuns intr-o cutie de boxa de sonorizare in vestita ”evadare” din comunism a trupeților (1976), a fost aproape linșat de binefacatorul sau dupa ce a fost surprins de acesta, pe scena unui festival, unde canta pretinzand ca e Phoenix. Paula… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

