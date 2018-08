Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul General a publicat joi lista munitiei folosite de Jandarmeria Romana pe 10 august impotriva manifestantilor din Piata Victoriei, precizand ca aceasta are „certificat de calitate si garantie”, precum si „declaratie de conformitate”.

- Gazele folosite de jandarmi contin compusi chimici periculosi, care pot avea efecte foarte grave, in cazul expunerii mai indelungate. Cele mai periculoase sunt pe baza de clor sau arsenic, doua elemente extrem de toxice pentru organismul uman.

- Jandarmii au folosit muniție din plin împotriva manifestanților adunați la București, la mitingul Diasporei. Muniția utilizata de jandarmi vineri pentru dispersarea manifestanțiilor a costat 13 miioane de lei, potrivit Riseproject. Potrivit…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre protestele antiguvernamentale din Romania, noteaza Mediafax."Poliția a tras cu gaze lacrimogene in timp ce romanii se mobilizeaza impotriva Guvernului", titreaza agentia Reuters.…

- Mitingul organizat de romanii din strainatate a inceput cu violente. Circulatia in Piata Victoriei a fost blocata de protestatari. Jandarmeria a trimis... The post Miting al diasporei impotriva Guvernului. UPDATE ORA 23: Jandarmii au intervenit in forța pentru impraștierea protestatarilor appeared first…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Bucuresti, Georgian Enache, a spus ca vor fi luate masuri pentru identificarea celor care au provocat incidentele, precizand ca au existat persoane care au aruncat spre fortele de ordine cu chiar cu bucati de asfalt sau cu pungi cu urina. Conform reprezentantilor…