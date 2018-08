Stiri pe aceeasi tema

- Un patiser roman care traiește de aproape 40 de ani in Marea Britanie angajeaza numai romani pe care ii considera mult mai muncitori decat britanicii. Ovidiu Șarpe a fugit in 1979 din Romania, in timpul regimului dictatorului Nicolae Ceaușescu și s-a stabilit in Anglia. Acolo are o afacere, o patiserie,…

- Ce se va intampla cu migranții romanii dupa Brexit și ce cred romanii din Marea Britanie despre Brexit. O ruptura fara precedent in istoria UE, cu efecte asupra tuturor imigranților. Am vorbit cu romanii care sunt de ani buni in Londra și ne-au explicat ca nu e raul atat de rau și ca Marea Britanie…

- Burnt Oak este o zona a Londrei unde rar ai ocazia sa auzi vorbindu-se engleza si poti manca sarmale, scrie The Sun intr-un reportaj din aceasta localitate, cunoscuta ca „Mica Romanie". Aproximativ 35% dintre imigrantii din Burnt Oak, situata in apropiere de Wembley, in nord-vestul Londrei, sunt romani,…

- George Roșioru, șoferul Uber care a supraviețuit unui atac armat in Londra, a marturisit ca are coșmaruri, dupa ce a fost la un pas de moarte in timpul unei curse. Romanul, care este tatal a trei copii, a povestit ca pasagerul sau a fost impușcat de doi barbați inarmați. Barbatul a avut prezența de…

- Istoricul Stejarel Olaru a dinamitat, dupa cercetari intinse pe ani buni, mitul lui Silviu Craciunaș, fost șef al legionarilor din Piatra Neamț, personaj fabulos, considerat ulterior erou al luptei impotriva comunismului din Romania, in realitate agent al Securitații care a reușit, grație abilitaților…