Motivul pentru care se scumpește chiar și cea mai ieftină cafea Deși multi iubitori de cafea prefera soiul arabica, de calitate superioara, soiul robusta este in mod normal mai ieftin și mai cautat, pentru ca acest arbore de cafea este mai rezistent și produce mai mult, fiind mai accesibil consumatorilor din punct de vedere al prețurilor. Soiul robusta este utilizat in mod frecvent la cafea de tip instant, espresso si cafeaua macinata vanduta in supermarketuri, produse cu o cerere in creștere pe masura ce consumatorii sunt tot mai atenti la preturi. Principalii producatori de cafea robusta au dificultati in a tine pasul cu explozia cererii, astfel ca preturile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

