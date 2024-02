Stiri pe aceeasi tema

- Iarna aduce bucurii copiilor, dar și probleme de sanatate, fiind sezonul in care infectiile respiratorii sunt mai frecvente. Unul dintre simptomele infecțiilor respiratorii, tusea este suparatoare pentru copii și ingrijoratoare pentru parinți. Insa tusea este doar un reflex de curațare a cailor respiratoria,…

- Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse – Directia Generala Tineret, organizeaza, prin Casele de Cultura ale Studentilor si Complexul Cultural Sportiv Studentesc „TEI” tabere studentesti in perioada vacantelor de iarna, transmite News.ro. Citește și: Atenție, soferi! Punctul de amenda…

- De curand, politistii Compartimentului Analiza și Prevenirea Criminalitații au desfașurat activitați preventive de informare a cetatenilor pentru reducerea riscului de victimizare in perioada Sarbatorilor de Iarna. Politistii au urmarit constientizarea necesitatii adoptarii unei atitudini prudente in…

- Pentru a se putea bucura de frumusetea sarbatorilor de iarna, pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, le recomanda cetatenilor cateva reguli minime de care trebuie sa tina cont la amenajarea pomului de iarna: pomul de iarna va fi amplasat…

- A sosit iarna, cu zapezi și temperaturi foarte scazute in majoritatea regiunilor din țara. Se pare ca aceste aspecte nu ii impiedica pe poștașii dintr-o țara europeana sa iși faca treaba. Chiar daca afara e ger, ei merg la serviciu in pantaloni scurți. Motivul pentru care au aceasta ținuta este unul…

- „Atenție la drum!”: Recomandari IPJ Alba pentru șoferi, in scopul prevenirii accidentelor in condiții de iarna „Atenție la drum!”: Recomandari IPJ Alba pentru șoferi, in scopul prevenirii accidentelor in condiții de iarna Inspectoratul de Poliție Județean Alba recomanda tuturor conducatorilor auto sa…

- RAR desființeaza teoria privind cauciucurile de iarna: 'Nu exista sancțiuni'Atenție, șoferi! Registrul Auto Roman (RAR) iese la rampa și desființeaza teoria aparuta in spațiul public, privitoare la cauciucurile de iarna. Nu exista sancțiuni! - subliniaza Registrul Auto Roman. "Știm ca ați…