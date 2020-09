Motivul pentru care Microsoft își depozitează centrele de date pe fundul mărilor Microsoft iși depoziteaza serverele sub apa in cadrul unui program test, in speranța ca in mediul acvatic centrele de date ale companiei sunt protejate mai bine, conform CNN . Echipa de la Microsoft a emis ipoteza ca azotul, care este mai puțin coroziv decat oxigenul, și absența interacțiunii cu serverele respective fac ca centrul de date sa fie mai fiabil sub apa. Totodata, temperaturile de pe fundul marilor fac ca auto-racirea componentelor hardware sa se faca mult mai bine decat daca centrele de date ar fi operate pe uscat. Recent, Microsoft a scos al doilea centru de date subacvatic din Marea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

