- Salajenii care sufera de diferite afecțiuni oncologice ale prostatei nu mai sunt obligați sa apeleze la unitați spitalicești de profil din alte județe. O noua intervenție chirugicala complexa, la un pacient cu cancer de prostata, a avut loc vineri la spitalul Județean de Urgența din Zalau, intregul…

- Larisa Udila a devenit mama seara trecuta, iar acum vedeta face primele declarații dupa ce a nascut. Deși și-ar fi dorit sa aduca pe lume bebelușul natural, ea a fost nevoita pe ultima suta de metri sa faca cezariana.

- Echipa medicala de la Spitalul Clinic de Urgența „Prof. N. Oblu” Iași a realizat o intervenție chirurgicala pe creier cu robotul, in premiera la nivel național. Pacienta care a beneficiat de aceasta operație, in varsta de 68 de ani, avea o tumora profunda descoperita in urma investigațiilor medicale…

- Papa Francisc se afla la policlinica Gemelli din Roma pentru a fi supus unei intervenții chirurgicale. Operația va fi efectuata astazi. Papa, care are 84 de ani, a ajuns la policlinica romana acum o ora. Sfantul Scaun vorbește despre o „intervenție planificata” de ceva timp pentru „ o stenoza diverticulara…

- Cristina Cioran face dezvaluiri incendiare despre sarcina. Gravida in șapte luni, prezentatoarea TV a decis ca va naște prin cezariana, din cauza faptului ca are un fibrom. Vedeta vorbește zilnic la telefon cu doamna doctor și este nerabdatoare sa-și stranga cat mai repede micuța la piept. Ema, caci…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor considerate cu risc epidemiologic, criteriul fiind rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19. Un numar de 23 de tari sunt trecute pe lista rosie, ceea ce implica masuri speciale la sosirea in Romania. Lista…

- Eveniment Evenimentul “Cu mandrie purtam ie” a fost anulat iunie 18, 2021 11:13 Reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Teleorman au anunțat ca evenimentul “Cu mandrie purtam ie”, cu ocazia Zilei Internaționale a Iei și a sarbatorii Sanzienele sau…