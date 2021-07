Stiri pe aceeasi tema

- Elicopterul a fost dus pe roți, tras de o mașina a armatei, și pus intr-o baza a MAPN.Reamintim ca elicopterul american Black Hawk a aterizat de urgența in piața Charles de Gaulle din București, joi dimineața, din cauza unor probleme tehnice. Incidentul a avut loc in timp ce aparatul de zbor participa…

